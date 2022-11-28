Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Петиція про заборону УПЦ (МП) піде на розгляд Зеленського

Петиція про заборону УПЦ (МП) піде на розгляд Зеленського

28 лис 2022, 20:46
999

Петиція про заборону УПЦ (МП) зібрала 25 тис. підписів і піде на розгляд президента.





Автор петиції просить Володимира Зеленського підтримати законопроект № 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються рф.

Цей документ 25 листопада зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко.

Також петиція закликає повернути у власність держави Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври.

Нагадаємо, під час обшуків приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ заскочили в момент фізичної близькості Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Джерело повідомило, що під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії — замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині. Під час слідчих дій знайшли методички з Москви та громадянство рф у керівництва структур єпархії.

З початку війни правоохоронці затримали понад 30 ворожих агентів та коригувальників з-поміж представників УПЦ МП.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів