Петиція про заборону УПЦ (МП) піде на розгляд Зеленського

https://racurs.ua/ua/n177262-petyciya-pro-zaboronu-upc-mp-pide-na-rozglyad-zelenskogo.html

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Петиція про заборону УПЦ (МП) зібрала 25 тис. підписів і піде на розгляд президента.

Автор петиції просить Володимира Зеленського підтримати законопроект № 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються рф.

Цей документ 25 листопада зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко.

Також петиція закликає повернути у власність держави Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври.

Нагадаємо, під час обшуків приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ заскочили в момент фізичної близькості Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Джерело повідомило, що під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії — замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині. Під час слідчих дій знайшли методички з Москви та громадянство рф у керівництва структур єпархії.

З початку війни правоохоронці затримали понад 30 ворожих агентів та коригувальників з-поміж представників УПЦ МП.