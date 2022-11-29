Словаччина передала Україні 30 БМП-1 (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n177279-slovachchyna-peredala-ukrayini-30-bmp-1-foto.html

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Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1. Про це 29 листопада повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттер.

Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні у рамках угоди Ringtausch з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю, — написав він.

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для спільних дій з танками у бою.

У листопаді Словаччина передала ЗСУ ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми обміну обладнанням Ringtausch уряду Німеччини машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall передасть Чехії нові танки Leopard та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Büffel ARV. Натомість чеська техніка поїде до України.