СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

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Ракурс

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва.

У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи проводили слідчі Управління СБУ у Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Прес-служба відомства повідомила, що ці заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Обшуки — частина слідства в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Нагадаємо, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Різні ЗМІ повідомляли, що бачили його, наприклад, у Відні.

Співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого статтею за держзрадою, а саме — в контексті завдання шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Усі вилучені під час обшуків матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами СБУ обіцяє «вжити подальші процесуальні дії».