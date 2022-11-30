Зеленський запросив Маска в Україну - Тоді зрозуміє, що накоїла росія

https://racurs.ua/ua/n177330-zelenskyy-zaprosyv-maska-v-ukrayinu-todi-zrozumiie-scho-nakoyila-rosiya.html

Ракурс

Володимир Зеленський запросив Ілона Маска в Україну.

Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі… Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити, — сказав Зеленський через відеозв’язок на саміті видання DealBook.

При цьому, як повідомляє видання, під час інтерв’ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв’язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв’язок.

Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, на початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твіттері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною росії, як це було з 1783 року (до так званої „помилки“ Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні росії проти України.

Зеленський тоді запустив на своїй сторінці у Twitter опитування: «Який Ілон Маск подобається вам більше?» з варіантами відповіді «Той, що підтримує Україну» та «Той, що підтримує Росію».

Сам бізнесмен запевнив, що його підтримка України залишається незмінною.

Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу, — написав Маск під дописом Зеленського.

Після початку вторгнення рф 24 лютого Маск безплатно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати.

Невдовзі після цього власник SpaceX сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.