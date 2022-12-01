Чорноморський флот рф у Чорному морі. Фото: censor.net

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Кораблі чорноморського флоту рф продовжують збирати розвіддані у Чорному морі.

Ворожі судна працюють у рамках підготовки до можливих ракетних ударів по Україні. А те, що російські кораблі-ракетоносії час від часу заходять у пункти базування, може вказувати на реагування на погоду. Про це 1 грудня речник оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону.

Знаходження кораблів чф у Чорному морі означає, що продовжується і повітряна розвідка, і підготовка до можливих ракетних ударів. Тому що ракетні носії споряджені, готові, — зазначила вона.

За словами Гуменюк, на бойовий курс кораблі окупанта можуть виходити за дві-три години, тому треба бути готовими. При цьому представник ОК «Південь» зазначила, що російські маневри зі спостереженням та польотами бойової авіації може свідчити й про додаткове нагнітання психологічної обстановки і тиску на населення.

Військова також розповіла, що вперше за довгий час повітряна тривога лунала у Миколаївській області. Це означає те, що ворог активізовує не лише авіацію та кораблі, але й наземну зброю.

Не вся Миколаївщина ще звільнена від ворога, звідти ще можуть завдаватися удари по Миколаєву, — резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців «дуже обережно» ставитися до інформації та не жити в постійному очікуванні російських ракетних ударів. Громадянам варто користуватися лише перевіреною інформацією.