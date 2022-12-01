Втрати України у війні з рф розкрили у Зеленського. Фото: glavcom.ua

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Військові втрати української армії з початку повномасштабної війни з росією склали до 13 тис. військових.

Такими є офіційні дані Генерального штабу Збройних сил України. Втрати України у війні серед військових насправді значно нижчі, а серед цивільних — навпаки більші. Про це 1 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі «24 каналу».

У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний головнокомандувач. І вони в нас становлять від 10 до 12,5−13 тис. загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих, — зазначив він.

За словами радника, в українських підрозділах є більше втрат через поранення, але командування та влада «чітко розуміє, скільки в нас є загиблих, скільки поранених».

Також він наголосив, що втрати з-поміж мирного населення «точно не 20 тис.», і цифра «може бути суттєва».

Нагадаємо, 30 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала ймовірну оцінку втрат України під час активної війни у 100 тис. військових та понад 20 тис. цивільних. Але згодом у Брюсселі визнали, що помилилися та прибрали цю інформацію.