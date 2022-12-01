Польоти російських Міг-31 у білорусі. Фото:

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Повітряна тривога в Україні 1 грудня була оголошена через маневри російських носіїв крилатих ракет «Кинджал» МіГ-31 у білорусі.

Завдавати ракетних ударів по Україні ці літаки можуть і не з білорусі, отож сьогоднішні польоти «Мігів» радше були знаком для Заходу. Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону.

Те, що вони знаходились в Білорусі, особливого стратегічного значення не мають. Можливо, це був якийсь знак для країн Заходу. Там Польща ж поруч. Знаходження Міг-31 у тому регіоні, можливо, теж певний тиск, демонстрація, — зазначив він.

Військові зазначають, що за два дні окупанти наростили авіаційну активність, хоча на вихідних лише кілька російських літаків патрулювали у Чорному морі та довкола кордонів України. А вже 1 грудня спостерігалося до трьох десятків одиниць тактичної авіації у повітрі на окупованих територіях та в морі.

Нагадаємо, три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К військово-космічних сил російської федерації дислокувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах з 16 жовтня. Неодноразово вони підіймалися у повітря, через це по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Моніторингова група «Бєларускі Гаюн» повідомила, що 1 грудня російські літаки відлетіли з білорусі та попрямували на аеродром «Саваслейка», що у нижньогородській області росії.