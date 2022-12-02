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Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Фото: slovoidilo.ua

Окупанти атакували Запоріжжя ракетами — виникла масштабна пожежа (ФОТО)

2 гру 2022, 08:21
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Ракетний удар по Запоріжжю завдали російські окупанти у ніч на 2 грудня.





Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа — загорілася будівля інфраструктурного об'єкта. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки. На місці прильотів працюють рятувальні служби. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух додав, що росіяни планували зруйнувати промислову та енергетичну інфраструктуру обласного центру. Пожежу рятувальники вже загасили.

Окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Фото: Олександр Старух

Окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Фото: Олександр Старух

Також Старух додав, що загарбники також обстріляли село в одній з громад Запорізького району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Рятувальники зараз розбирають завали.

Наслідки обстрілів у Запорізькому районі. Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, російські війська в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів у Купʼянському районі Харківщини. Упродовж 1 грудня росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах і складах, є влучання по відкритих територіях.

Джерело: Ракурс


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