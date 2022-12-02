Ворог випустив десятки снарядів по громадах Дніпропетровщини

Ворог випустив десятки снарядів по Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

https://racurs.ua/ua/n177381-vorog-vypustyv-desyatky-snaryadiv-po-gromadah-dnipropetrovschyny.html

Ракурс

Загарбницькі війська російської федерації знову обстрілювали Дніпропетровську область.

Ночі, 2 грудня, ворог обстріляв дві громади з важкої артилерії. Під обстрілами опинився Нікопольський район. Майже 40 снарядів були випущені по Нікополю та Марганецькій громаді. Артилерійський вогонь вівся усю ніч. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу на щастя ніхто не загинув. Масштаби руйнувань населених пунктів наразі з’ясовуються.

В інших районах Дніпропетровщини минулося без атак, хоча була оголошена тривога.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти запустили ракети по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки загорілася будівля інфраструктурного об'єкта. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.