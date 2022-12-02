Новий ракетний удар по Україні може бути дуже масованим. Фото: novosti-n

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Ймовірність нового російського ракетного удару по Україні залишається дуже високою.

Нова атака з повітря може бути дуже масованою. Зараз всі перебувають в очікуванні обстрілу, а це один з елементів гібридної війни росії проти України. Про це речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 2 грудня заявила в ефірі національного телемарафону.

Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати, — зазначила вона.

Водночас представник ОК «Південь» закликала українців бути уважними й підготувати побутове та повсякденне життя до того, що наслідки удару можуть бути довготривалими, бо на їх усунення піде час.

Нагадаємо, в командуванні заявляли, що російські кораблі в Чорному морі працюють у рамках підготовки до можливих ракетних ударів по Україні. А те, що російські кораблі-ракетоносії час від часу заходять у пункти базування, може вказувати на реагування на погоду.