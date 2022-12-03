Мародерство солдат рф потрапило на відео

https://racurs.ua/ua/n177428-maroderstvo-soldat-rf-potrapylo-na-video-video.html

Ракурс

Мародерство російських солдат в приватному будинку українців знову потрапило на відео. Цього разу воєнні злочинці рф не гребували навіть сонцезахисними окулярами.

Про це 3 грудня повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Чим більше населених пунктів звільняють ЗСУ — тим більше з’являється доказів злочинів росії на наших територіях, — вказав Бутусов.

Наприкінці жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що воєнні злочинці росії під час втечі з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області займалися мародерством та грабежами місцевих мешканців.

Нагадаємо, на Харківщині російські військові займалися масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу Збройних сил України. Так, окупанти навіть вкрали унітаз в одному з відділень «Нової пошти».