сергій шойгу та олександр лукашенко, фото: «Пул первого»

https://racurs.ua/ua/n177446-shoygu-prylitav-do-minska-schob-tysnuty-na-lukashenka-schodo-pidtrymky-agresiyi-proty-ukrayiny.html

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Міністр оборони рф сергій шойгу вчора, 3 листопада, прилітав до Мінська, де в нього відбулися зустрічі з міністром оборони білорусі віктором хреніним та білоруським диктатором олександром лукашенком.

Ймовірно, цим візтом шойгу намагався чинити тиск на білорусь, щоб ця країна продовжила підтримку російської агресії проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в ході цього візиту були підписані зміни до Угода між білоруссю та рф про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року, а лукашенко під час зустрічі з шойгу заявив, що білоруські та російські війська продовжують спільні тренування на території білорусі, щоб «союзна держава могла відбити будь-яку агресію».

Раніше ISW оцінював, що білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність лукашенка це зробити.