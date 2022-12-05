ЗСУ знищили ще понад півтисячі окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n177478-zsu-znyschyly-sche-ponad-pivtysyachi-okupantiv-za-dobu-infografika.html

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Військові втрати російської федерації за минулу добу склали ще додаткових 560 окупантів.

Також на полях боїв були знищені два танки, вісім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну систему ППО, один гелікоптер, дев’ять безпілотників та 18 машин. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це 5 грудня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 91 тис. 690 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 924 (+2) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 900 (+8) од,

артилерійських систем — 1 тис. 914 (+6) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засоби ППО — 211 (+1) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 582 (+9),

крилаті ракети — 531 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 497 (+18) од,

спеціальна техніка — 163 (+0).

Нагадаємо, українське командування повідомляло, що лікарні окупованого Донецька переповнені пораненими військовими росіянами. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.