Володимир Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Зеленський став людиною року за версією Financial Times. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n177484-volodymyr-zelenskyy-stav-ludynou-roku-za-versiieu-financial-times.html

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Президент України Володимир Зеленський визнаний людиною року за версією популярного британського видання Financial Times.

ЗМІ називає лідера українців «втіленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії». Зазначається, що президент України «став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття».

Зазначається, що саме тому британська газета визнала Зеленського людиною року.

Також повідомляється про те, що попри велику кількість критики на адресу українського президента у мирний час його правління, під час війни він показав себе гарним лідером, який зміг згуртувати як Україну для протистояння вторгненню, так і країни Заходу для допомоги Україні в цьому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потрапили у топ-10 найвидатніших українців.