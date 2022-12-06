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Ракурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумщину, фото: «ПравдаТУТ NEWS»

226 снарядів випустили рашисти за добу по Сумщині (ФОТО)

6 гру 2022, 22:16
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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 6 грудня, випустили по прикордонню Сумської області України 226 снарядів та мін станом на 21.30.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстрілами були сім громад Сумщини:

  • Есманьську громаду рашисти обстріляли чотири рази — 20 мін, 60 снарядів із «градів» та 12 снарядів зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, допомогу чоловіку надали на місці. Відомо про щонайменше три пошкоджені житлові будинки, в одному з них пожежа;
  • Миропільську громаду ворог двічі обстрілював з мінометів калібру 120 мм (всього було 37 «прильотів»);
  • по Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії — 30 «прильотів»;
  • по Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ калібру 122 мм (чотири снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок, у лікарні вирує пожежа;
  • Юнаківську громада обстріляли з території росії з мінометів (12 «прильотів»), також сталося 13 «прильотів» із САУ;
  • Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 «прильотів»);
  • Краснопільську громаду росіяни обстріляли із САУ калібру 120 мм, розірвалися 20 снарядів.

Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у таких складних умовах продовжуєте тримати наш кордон — наголошує Живицький.

Нагадаємо, росіяни сьогодні обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні.

Джерело: Ракурс


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