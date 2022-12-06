Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумщину, фото: «ПравдаТУТ NEWS»

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Ракурс

Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 6 грудня, випустили по прикордонню Сумської області України 226 снарядів та мін станом на 21.30.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстрілами були сім громад Сумщини:

Есманьську громаду рашисти обстріляли чотири рази — 20 мін, 60 снарядів із «градів» та 12 снарядів зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, допомогу чоловіку надали на місці. Відомо про щонайменше три пошкоджені житлові будинки, в одному з них пожежа;

Миропільську громаду ворог двічі обстрілював з мінометів калібру 120 мм (всього було 37 «прильотів»);

по Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії — 30 «прильотів»;

по Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ калібру 122 мм (чотири снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок, у лікарні вирує пожежа;

Юнаківську громада обстріляли з території росії з мінометів (12 «прильотів»), також сталося 13 «прильотів» із САУ;

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 «прильотів»);

Краснопільську громаду росіяни обстріляли із САУ калібру 120 мм, розірвалися 20 снарядів.

Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у таких складних умовах продовжуєте тримати наш кордон — наголошує Живицький.

Нагадаємо, росіяни сьогодні обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні.