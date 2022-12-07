Про дефіцит електроенергії в Україні заявили в «Укренерго». Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n177552-rf-znovu-atakuvala-obiekty-energoinfrastruktury-ie-deficyt-elektroenergiyi.html

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Енергетична інфраструктура України знову зазнала атак з боку російських окупантів.

У вівторок, 6 грудня, ввечері армія рф повторно обстріляла кілька об'єктів енергоінфраструктури. Суттєвий дефіцит електроенергії все ще зберігається. В окремих областях запроваджуються аварійні відключення світла, бо там перевищено ліміти споживання світла. Про це 7 грудня повідомили в «Укренерго».

Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись, — запевнили енергетики.

Зазначається, що під обстріли окупантів потрапили відразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки 17 морозу за Цельсієм. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

Нагадаємо, 5 грудня російська федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. І хоча майже всі ракети ворога були успішно збиті, були зафіксували влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це були запроваджені аварійні відключення світла.