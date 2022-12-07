У Курську добу гасили аеродром, що спалахнув після прильоту "бавовни"

https://racurs.ua/ua/n177555-u-kursku-dobu-gasyly-aerodrom-scho-spalahnuv-pislya-prylotu-bavovny.html

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Влада Курської області оголосила про ліквідацію пожежі, що почалася на аеродромі через атаку безпілотника.

Понад добу з вогнем боролися понад 200 осіб з аварійно-рятувальних підрозділів МНС, протипожежної служби Курської області, міністерства оборони та інших відомств", — написав у Телеграм глава регіону Роман Старовойт.

Пожежа в аеропорту Курська, яка після початку війни була закрита для цивільних рейсів, почалася в ніч проти 6 грудня. Як повідомлялося, спалахнув нібито нафтонакопичувач. До гасіння вогню, серед іншого, було залучено три пожежні потяги «Російської залізниці».

5 грудня через атаку безпілотників сталися пожежі на військових аеродромах дальньої авіації в Саратовській та Рязанській областях. На аеродромі в Енгельсі (Саратовська область) були пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, в Рязанській області на аеродромі Дягілєво загинули троє людей. Ще четверо людей, за даними міноборони рф, отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на аеродроми, провину за яку військове відомство поклало на Україну.