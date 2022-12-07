Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Курську добу гасили аеродром, що спалахнув після прильоту "бавовни"

У Курську добу гасили аеродром, що спалахнув після прильоту «бавовни»

7 гру 2022, 16:03
999

Влада Курської області оголосила про ліквідацію пожежі, що почалася на аеродромі через атаку безпілотника.





Понад добу з вогнем боролися понад 200 осіб з аварійно-рятувальних підрозділів МНС, протипожежної служби Курської області, міністерства оборони та інших відомств", — написав у Телеграм глава регіону Роман Старовойт.

Пожежа в аеропорту Курська, яка після початку війни була закрита для цивільних рейсів, почалася в ніч проти 6 грудня. Як повідомлялося, спалахнув нібито нафтонакопичувач. До гасіння вогню, серед іншого, було залучено три пожежні потяги «Російської залізниці».

5 грудня через атаку безпілотників сталися пожежі на військових аеродромах дальньої авіації в Саратовській та Рязанській областях. На аеродромі в Енгельсі (Саратовська область) були пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, в Рязанській області на аеродромі Дягілєво загинули троє людей. Ще четверо людей, за даними міноборони рф, отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на аеродроми, провину за яку військове відомство поклало на Україну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів