Нові санкції ЄС заборонять експорт ноутбуків і мовлення телеканалів рф — Politico

https://racurs.ua/ua/n177599-novi-sankciyi-ies-zaboronyat-eksport-noutbukiv-i-movlennya-telekanaliv-rf-politico.html

Ракурс

Новий, дев’ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії спрямований на підрив військово-промислового комплексу рф й стосується низки галузей російської промисловості.

Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають росії товари, «що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки», пише видання Politico, в розпорядженні якого опинилися проекти обмежувальних заходів.

Що стосується експортного контролю, то його пропонується застосувати щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів.

ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також «ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви».

Під санкції підпадуть пропагандистські канали росії, зокрема передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для «НТВ/НТВ Мир», «Росія 1», «РЕН ТВ» і Першого каналу.

У ще одному документі пропонується запровадити обмежувальні заходи проти кількох мілітарних формувань рф, зокрема командира неонацистської групи «Русіч» Яна Петровського, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК «Вагнера».

Нагадаємо, 7 грудня Єврокомісія оголосила про дев’ятий пакет санкцій проти рф за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.