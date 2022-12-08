Держдеп США назвав найбільший виклик з часів Другої світової війни

https://racurs.ua/ua/n177603-derjdep-ssha-nazvav-naybilshyy-vyklyk-z-chasiv-drugoyi-svitovoyi-viyny.html

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Розмінування України — найбільший виклик з часів Другої світової війни, оскільки на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. кв. км української території. Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США 8 грудня.

З його слів, росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку.

Солдати рф цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок, — вказав Тірре, пише «Голос Америки».

На його думку, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування української території недостатньо, тож Вашингтон планує посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн дол. на допомогу Україні з розмінуванням.

Нагадаємо, Канада нещодавно на допомогу України з розмінуванням надала близько 11 млн дол.