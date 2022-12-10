Бенксі продасть 50 своїх малюнків, щоб допомогти України

Бенксі створив малюнки про Україну. Фото:

https://racurs.ua/ua/n177660-benksi-prodast-50-svoyih-malunkiv-schob-dopomogty-ukrayiny.html

Ракурс

Бенксі, легендарний вуличний британський художник, вирішив матеріально допомогти українцям.

Майстер виставив на продаж 50 примірників своєї роботи, всі вони пронумеровані та підписані Виручені від продажу малюнків-трафаретів кошти передадуть на допомогу українцям. Про це Бенксі написав в Instagram.

Продаватимуть лоти на сайті благодійного фонду Legasy Of War. Ціна одного екземпляру складає 5 тис. фунтів стерлінгів, не враховуючи податків.

Правила аукціону передбачають, що одна людина зможе придбати лише один екземпляр. Для купівлі малюнка необхідно зареєструватися на сайті до п’ятниці 16 грудня. Кандидати будуть відібрані за допомогою комп’ютера.

Гендиректор фонду Джайлз Дулей зазначила, що зібрані гроші планують негайно закупити нові машини швидкої допомоги та допоміжні автомобілі, які потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та жертв серед цивільного населення.

Також Legasy Of War планує відправляти в Україну генератори, газові обігрівачі, світильники на сонячних батареях, а також допомагати притулкам для представників ЛГБТ-спільноти та жінок у Києві.

Нагадаємо, з фасаду будівлі у місті Гостомель Київської області зрізали графіті британського художника Бенксі. Вкрали малюнок на якому зображена жінка в халаті та протигазі, з вогнегасником у руках.