Медведєва знову понесло про Україну - каже, що укронацистам присягнув увесь світ

https://racurs.ua/ua/n177695-medvedieva-znovu-poneslo-pro-ukrayinu-kaje-scho-ukronacystam-prysyagnuv-uves-svit.html

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Заступник глави радбезу рф дмітрій мєдвєдєв пожалівся, що росії, яка взяла за правило вбивати ні в чому не повинних людей ще й на чужих територіях, живеться ще важче ніж іншим.

Мовляв, поки всі вважають ворогом лише рф, її вороги «окопалися» в Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та «низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам».

Саме тому, за словами мєдвєдєва, країна-агресорка «нарощує виробництво найпотужніших засобів ураження. Включаючи ті, що ґрунтуються на нових принципах».

Сказ не лікується. Нам набагато складніше — наш ворог окопався не лише у Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам, — написав «запасний президент» рф у своїх соцмережах уранці вихідного дня.

Секретаря РНБО Олексія Данілова дивує цитування дмитра медведєва та російських держпосадовців. Він каже, що не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії.