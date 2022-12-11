Наслідки вибухів в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n177703-potujni-vybuhy-progrymily-v-donecku-vynykly-pojeji-foto.html

Ракурс

Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку у неділю, 11 грудня.

Очевидно, що російські окупанти знову обстріляли центр міста. Під обстріл потрапив Київський район Донецька, почалася пожежа у районі ринку «Маяк». Під вогнем був також і Ворошилівський район обласного центру. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що внаслідок обстрілів на вулиці Університетській була пошкоджена газова труба, там спалахнула пожежа. Займання вже загасили.

Також «прильоти» зафіксували на вулиці Челюскінців та Молодих Шахтарів. Вибухи гриміли й на вулиці Артема.

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти обстріляли центральну площу селища Ямпіль Донецької області. На момент прильотів люди отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків. Поранення дістали троє осіб.