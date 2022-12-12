Кремль нагородив орденом мужності свого посіпаку на Херсонщині, якого рік тому зловили на хабарі

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Російські окупанти продовжують пробивати дно в Україні. Перший заступник глави адміністрації президента рф сергій кирієнко вручив голові так званого «уряду» окупованої Херсонської області Андрію Алексеєнку орден Мужності.

Про це повідомили пропагандисти з державної інформагенції ТАРС із посиланням на заяву окупаційної адміністрації регіону.

Церемонія нагородження відбулася 12 грудня у Кремлі. Алексеєнко, йдеться у повідомленні, відзначили «за мужність і самовідданість, виявлені при порятунку людей у надзвичайній ситуації, сміливі та рішучі дії, вчинені при виконанні службового обов’язку».

Алексеєнко очолив призначений росією «уряд» окупованої Херсонщини наприкінці листопада. До цього він був головою фейкової ради міністрів окупованої московитами частини Харківської області. На цю посаду Алексеєнко прийшов з посади мера Краснодара, яку обійняв восени 2021 року.

У грудні 2021 року він став фігурантом справи про хабар в особливо великому розмірі. Про припинення кримінального переслідування Алексеєнка у відкритих джерелах не повідомлялося.

Нагадаємо, на початку листопада російські війська втекли із територій, окупованих ними на правому березі Дніпра, зокрема з Херсона.

Від 11 листопада адміністративний центр Херсонської області повернувся під контроль України. Через два тижні після цього змінився глава призначеного росією «потішного» уряду Херсонської області. Сергій Єлісєєв, який обіймав цю посаду, як було оголошено, «після успішного проведення референдуму і вирішення поставлених управлінських завдань» повернувся до Калінінградської області.