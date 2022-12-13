Зеленський перерахував шість першочергових проблем, які необхідно вирішити, щоби пережити зиму

https://racurs.ua/ua/n177769-zelenskyy-nazvav-shist-problem-yaki-neobhidno-vyrishyty-schoby-perejyty-zymu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до європейських лідерів, які зібралися у Парижі на міжнародній конференції «Солідарні з українським народом».

На конференції обговорюються питання відновлення української інфраструктури після масованих ракетних ударів, які росія завдає із середини жовтня.

Зеленський звернувся до учасників конференції з проханням допомогти Києву у вирішенні першочергових шести завдань:

Україні необхідні «трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки». До кінця поточного опалювального сезону в Україні (а можливо, і довше) енергосистема країни потребуватиме «аварійної підтримки» з боку європейських країн. На об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Зеленський попросив направити спеціальні місії представників Євросоюзу — за аналогією до делегації МАГАТЕ, яка відвідала Запорізьку АЕС. Щоб пережити зиму, Україні необхідно докупити близько 2 млрд куб. м газу, для чого Києву також потрібна допомога західних сусідів. Ще один найважливіший пункт поставок в умовах постійних перебоїв зі світлом — низьковитратні LED-лампи. Необхідно заснувати «Паризький механізм» багатосторонніх зустрічей на кшталт сьогоднішньої конференції, який «дозволить давати своєчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору».

За словами Зеленського, вирішення цих шести завдань «не лише дозволить Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведе будь-які антидемократичні та антиєвропейські сили (і в першу чергу — росію), що Європа навчилася не допускати катастрофи і захищати своїх людей».

росія почала бити по українській інфраструктурі через два дні після вибуху на Кримському мосту, в якому звинуватила Україну. Наприкінці жовтня президент росії володимир путін повідомив, що ракетні удари по Україні — це відповідь на атаки українських безпілотників на військові кораблі у Севастополі.

Почасти так і є. Але це не все, що ми могли б зробити, — сказав президент росії.

Україна наразі не визнала своєї причетності до вибуху мосту та атак на військові кораблі.

«Ракурс» писав, що Європейська комісія профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України, про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.