Орбан дозволив допомогу ЄС Україні в обмін на транш Угорщині

Віктор Орбан

https://racurs.ua/ua/n177784-orban-dozvolyv-dopomogu-ies-ukrayini-v-obmin-na-transh-ugorschyni.html

Ракурс

Угорщина розблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 18 млрд. євро в обмін на розблокування фінансової допомоги самої Угорщини.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал повідомляє, що раніше Брюссель закликав заморозити кошти ЄС для Угорщини через побоювання з приводу корупції та недостатності реформ для зміцнення верховенства закону.

Але тепер ЄС уклав угоду з Угорщиною: відповідно до неї Брюссель надасть Будапешту 6,1 млрд дол. як гранти, щоб «дозволити Угорщині прискорити відновлення економіки після пандемії Covid-19 та профінансувати перехід до „зелених“ та цифрових технологій».

ЄС, як і раніше, заморозить близько 6,9 млрд дол. допомоги Угорщини, але це менше, ніж майже 8 млрд дол., які він раніше планував призупинити.

12 грудня посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Досягнення згоди щодо цього пакета у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини.

Угода з Будапештом передбачає, що Угорщина повинна виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи. Видання Politico зазначає, що домовленість виглядає як перемога для угорського прем'єра Віктора Орбана, який місяцями сподівався завдяки можливості ветувати рішення на рівні ЄС — які приймаються одностайно — добитися коштів.

Також на користь такого компромісу могло зіграти прагнення країн ЄС на тлі війни рф проти України зберегти видимість того, що країни «говорять одним голосом». Втім, ще залишається питання, чи зможе Угорщина виконати 27 умов для фактичного отримання грошей та чи визнають зроблене достатнім.