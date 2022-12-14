ВАКС стягнув у дохід держави майно Януковича

Віктор Янукович, фото: online.ua

https://racurs.ua/ua/n177817-vaks-styagnuv-u-dohid-derjavy-mayno-yanukovycha.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави майно екс-президента Віктора Януковича та наближених до нього осіб.

Таке рішення колегія суддів ВАКС ухвалила, розглядаючи відповідний адміністративний позов Міністерства юстиції України, повідомляє прес-служба суду.

Суд обрав вказаним особам санкцію, передбачену п. 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в дохід держави стягнуто:

Центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 кв. м), розташовані у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області;

декілька машиномісць у підземному паркінгу;

квартиру;

будинок;

судно марки «Бриг»;

100% частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт», а також у ТОВ «Дом Лєсніка»;

грошові кошти у сумі 31 млн 47 тис. 676,73 грн та 84 тис. 964,60 дол. США.

Крім того, у особи конфісковано 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість складає понад 18 мільйонів 778 тисяч євро, — наголошують у ВАКС.

Зазначається, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж п’яти днів з дня його проголошення.