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Ракурс
Китай зміцнює взаємини з москвою на тлі продовження війни рф в Україні

Сі Цзіньпін зробив ставку на путіна після дев’яти місяців сумнівів через війну в Україні — WSJ

15 гру 2022, 10:08
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Сі Цзіньпін вирішив зробити ставку на путіна після дев’яти місяців сумнівів через війну в Україні.





Китайський лідер останніми тижнями доручив своєму уряду налагодити міцніші економічні зв’язки з росією. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на політичних радників Пекіна.

За словами джерел газети, план передбачає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільного енергетичного партнерства в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, включаючи залізницю та порти.

WSJ називає зміцнення співпраці між москвою та Пекіном «новим поворотом» у відносинах країн: після російського вторгнення в Україну Китай почав сумніватися в необхідності тісної співпраці з росією.

Сі Цзіньпін поки публічно не критикував дії росії в Україні. Однак, за даними джерел WSJ, у вересні на саміті ШОС в Узбекистані китайський лідер намагався продемонструвати путіну свій дискомфорт через агресію росії.

На початку листопада Сі Цзіньпін також вперше виступив проти використання ядерної зброї в Європі та ескалації конфлікту в Україні на тлі погроз росії застосувати таку зброю.

Джерело: Ракурс


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