Росіяни вивели в Чорне море 10 військових кораблів

https://racurs.ua/ua/n177840-rosiyany-vyvely-v-chorne-more-10-viyskovyh-korabliv.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 15 грудня на бойовому чергуванні перебувають десять російських кораблів, серед них — один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить вісім ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Перед цим шість днів поспіль російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі не було, свідчили дані ВМС.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова. Про це на брифінгу 15 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

На території Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди, зокрема із залученням цивільних компаній, сказав представник Генштабу.