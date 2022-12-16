Комплекси С-300, Patriot, «Тор-М1» та «Оса» у центрі переговорів Греції та США про допомогу Україні

Греція готова передати Україні радянські системи протиповітряної оборони С-300, якщо Сполучені Штати замінять їх зенітно-ракетними комплексами Patriot. Про це повідомив міністр оборони країни Нікос Панайотопулос.

ЗСУ отримають з Греції зенітні ракетні системи С-300 за умови, що США розмістять замість них свої ППО Patriot на острові Крит — Штати зможуть контролювати засоби, оскільки Афіни не збираються їх купувати.

Про це пише Pronews. gr із посиланням на міністра оборони Греції Ніколаоса Панайотопулоса.

Така процедура може бути застосована до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку, можливо, захочуть направити в Україну, — пояснив Панайотопулос, ймовірно, маючи на увазі «Тор-М1» і «Оса-АКМ».

Раніше низка західних ЗМІ писали про плани адміністрації Джо Байдена передати Україні системи Patriot. За даними The Washington Post, президент Байден ухвалить таке рішення, якщо Пентагон розвіє його сумніви щодо навчання та технічного обслуговування, законності передачі та її впливу на військову здатність США.

Нагадаємо, на початку осені прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечував можливість надання Україні C-300 через небажання ослаблювати оборону власної держави.