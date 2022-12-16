ЄС оприлюднив текст нового пакету антиросійських санкцій - у ньому Лепс і всі парламентські партії рф

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В офіційному журналі Євросоюзу 16 грудня опубліковано зміст дев’ятого пакету санкцій щодо росії, який 16 грудня затвердила Рада ЄС.

Зокрема, у журналі опубліковано список російських фізичних осіб та організацій, які потрапили під санкції. Серед них, зокрема, Роскомнагляд, підрозділи російської армії та всі парламентські партії росії — «Єдина росія», ЛДПР, КПРФ, «Справедлива Росія — За правду» та «Нові люди».

Крім цього, під обмеження потрапили віце-прем'єр Тетяна Голікова, голова Мін’юсту Костянтин Чучейко, міністр культури Ольга Любімова, голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Дмитро Саблін та Анастасія Удальцова, а також губернатори семи регіонів рф.

Також до списку санкцій включені телеведучі Борис Корчевніков, Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитро «Гоблін» Пучков, режисер Микита Міхалков, члени родини мільярдера Юрія Ковальчука та дві доньки голови Чечні Рамзана Кадирова.

Окрім іншого, дев’ятий пакет санкцій ЄС передбачає: