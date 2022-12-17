У Києві знову відкрили «скляний» міст, який зазнав ракетної атаки

У Києві знову відкрили «скляний» міст. Фото: Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n177907-u-kyievi-znovu-vidkryly-sklyanyy-mist-yakyy-zaznav-raketnoyi-ataky.html

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Пішохідно-велосипедний міст у Києві, який зазнав ушкоджень внаслідок ракетної атаки, знову відкрито.

Починаючи з суботу, 17 грудня, можна знову гуляти цим мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення. Комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. Також було замінено 143 перильних скла, 57 з них були повністю зруйновані, а 86 — пошкоджені. Про це мер Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Крім того, були відновлені й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. А ще працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Комунальники прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

Як відомо, 10 жовтня країна-агресор рф завдала масованого удару по енергетичній системі України. Зокрема, у Києві ракетами був атакований пішохідно-велосипедний міст у центрі.

Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення — приблизно 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. Вже 17 грудня у столиці відновили роботу метро.