Молдова зупинила ліцензії російських телеканалів, пропагандисти кличуть на допомогу міжнародних правозахисників

Молдова зупинила ліцензії російських телеканалів, пропагандисти кличуть на допомогу міжнародних правозахисниківhttps://racurs.ua/ua/n177922-moldova-zupynyla-licenziyi-rosiyskyh-telekanaliv-propagandysty-klychut-na-dopomogu-mijnarodnyh.htmlРакурс
У Молдові Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів через порушення, серед яких «розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні»
Про це повідомляє прес-служба уряду Молдови.
Йдеться про:
- молдавські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV;
- молдавські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.
Захист національного інформаційного простору — важливий крок для запобігання спробам дестабілізації, затіяних особами, які перебувають під міжнародними санкціями, — прокоментувала це рішення президент Молдови Майя Санду.
У москві вже відреагували на це рішення влади Молдови.
Так, російський пропагандист володимир соловйов, який очолює спілку журналістів росії, заявив, що ця організація «звернеться до всіх міжнародних журналістських правозахисних організацій», а представник мзс рф марія захарова звинуватила владу молдови у «політичній цензурі».
Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та грубе зневажання права на свободу доступу до інформації, — написала вона у своєму Telegram-каналі.