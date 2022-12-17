Молдова зупинила ліцензії російських телеканалів, пропагандисти кличуть на допомогу міжнародних правозахисників

У Молдові призупинили ліцензії шістьох російських телеканалів, фото: Freepik

https://racurs.ua/ua/n177922-moldova-zupynyla-licenziyi-rosiyskyh-telekanaliv-propagandysty-klychut-na-dopomogu-mijnarodnyh.html

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У Молдові Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів через порушення, серед яких «розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні»

Про це повідомляє прес-служба уряду Молдови.

Йдеться про:

молдавські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV;

молдавські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

Захист національного інформаційного простору — важливий крок для запобігання спробам дестабілізації, затіяних особами, які перебувають під міжнародними санкціями, — прокоментувала це рішення президент Молдови Майя Санду.

У москві вже відреагували на це рішення влади Молдови.

Так, російський пропагандист володимир соловйов, який очолює спілку журналістів росії, заявив, що ця організація «звернеться до всіх міжнародних журналістських правозахисних організацій», а представник мзс рф марія захарова звинуватила владу молдови у «політичній цензурі».