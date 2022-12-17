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Ракурс
У Молдові призупинили ліцензії шістьох російських телеканалів, фото: Freepik

Молдова зупинила ліцензії російських телеканалів, пропагандисти кличуть на допомогу міжнародних правозахисників

17 гру 2022, 21:36
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У Молдові Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів через порушення, серед яких «розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні»





Про це повідомляє прес-служба уряду Молдови.

Йдеться про:

  • молдавські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV;
  • молдавські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

Захист національного інформаційного простору — важливий крок для запобігання спробам дестабілізації, затіяних особами, які перебувають під міжнародними санкціями, — прокоментувала це рішення президент Молдови Майя Санду.

У москві вже відреагували на це рішення влади Молдови.

Так, російський пропагандист володимир соловйов, який очолює спілку журналістів росії, заявив, що ця організація «звернеться до всіх міжнародних журналістських правозахисних організацій», а представник мзс рф марія захарова звинуватила владу молдови у «політичній цензурі».

Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та грубе зневажання права на свободу доступу до інформації, — написала вона у своєму Telegram-каналі.

Джерело: Ракурс


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