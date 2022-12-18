Мер Миколаєва назвав суму завданих рашистами збитків

Наслідки обстрілу Миколаєва, фото: «Суспільне Миколаїв»

https://racurs.ua/ua/n177930-mer-mykolaieva-nazvav-sumu-zavdanyh-rashystamy-zbytkiv.html

Ракурс

Миколаїв через дії російських загарбників, за попередніми оцінками, зазнав збитків на суму 852 млн євро.

Про це під час презентації звіту з оцінки збитків та ключових потреб Миколаєва розповів міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє прес-служба міськради.

Останні три роки Миколаїв разом з компанією SoftPro розробляв сучасну геоінформаційну систему. Простими словами, це карта міста з високою деталізацією, на яку потім накладаються різні «шари» з потрібною інформацією. Наприклад, стан та вік комунікацій, будівлі, вежі мобільного зв’язку тощо. Саме з допомогою ГІС ми фіксуємо пошкодження, завдані місту атаками російських терористів, — зазначив мер міста.

Зазначається, що після початку тісної співпраці з урядом Данії посадовці попросили профінансувати розробку додаткового «шару» ГІС з даними про руйнування.

У розрізі галузей виявлені в такий спосіб збитки становлять:

в соціальній сфері пошкоджені чотири об'єкти;

у галузі освіти — 98 об'єктів на загальну суму 45 млн євро. Ці цифри підтверджені Міністерством освіти України;

у сфері охорони здоров’я — лише по супутникових знімках помічені збитки на 26 млн євро, в загальні збитки сягають біля 200 млн євро, оскільки лікарня це не тільки будівля, яку видно згори, а також вартісне обладнання;

у сфері спорту оцінка збитків становить 11 млн євро;

адміністративні будівлі, зокрема, обласна державна адміністрація зазнали збитків на 12 млн євро;

у сфері ЖКГ, водо- і теплопостачання — де-факто можна вважати всю початкову вартість активів водоканалу такою, що потребує заміни. Так само значних руйнувань зазнали тепломережі — зафіксовані руйнування 26 котелень та п’яти ЦТП, збитки щонайменше на 14 млн євро;

збитки підприємств становлять майже 300 млн євро, без врахування портів та стивідорів, які треба оцінювати окремо;

збитки енергетичної інфраструктури сягають суми близько 9 млн євро.