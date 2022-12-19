Заступник голови фракції СН вийшла з партії через візит Шуляк до пораненого бійця, що критикував реформу містобудування

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Скандал у партії «Слуга народу». Заступник голови фракції Галина Янченко оголосила про вихід із партії на знак протесту проти дій голови партії Олени Шуляк.

Йдеться про візит Шуляк прийшла до шпиталю, щоб з’ясовувати стосунки з пораненим бійцем 112 бригади тероборони Олегом Симорозом.

Той раніше розкритикував ухвалений Радою закон № 5565, який, на думку Симороза, відкриває шлях до безконтрольної забудови міст.

Після візиту Шуляк Галина Янченко вирішила публічно виступити проти голови СН.

Все має межу. Вчинок Олени Шуляк стосовно пораненого бійця — це днище. Прийти до захисника до шпиталю, не щоб відвідати, не щоб підтримати, — а щоб з’ясувати стосунки за її корупційним законопроектом 5565 — це плювок в обличчя всім нашим воїнам, усім волонтерам, усім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Перебувати в одній партії з Шуляком — це означає терпіти таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід із партії «Слуга народу, — повідомила Янченко у Фейсбуці.

Янченко пройшла до Ради за списком партії «Слуга народу». Якби вона вийшла не лише з партії, а й з фракції, то втратила б мандат.

Оскільки вона вийшла лише з партії, то на її парламентській долі це ніяк не позначиться.

Про інцидент з головою президентської партії повідомив сам військовий та юрист Олег Симороз, який наразі перебуває у тяжкому стані через втрату обох ніг. Симороз написав, що депутатка увірвалася до нього в госпіталь, щоб «провідати», попередньо не повідомивши про свій візит.

Шуляк не запитала про самопочуття військового — натомість поцікавилася, чому Олег критикує законопроект № 5655 у себе в соцмережах. Відповідний допис із критикою законопроєкту військовий опублікував раніше.

Депутатка наразі ніяк не коментує ситуацію.