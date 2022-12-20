Наступний пакет допомоги США Україні включатиме системи ППО Patriot і "розумні" комплекти для бомб JDAM

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Системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot та «розумні» комплекти JDAM увійдуть до наступного пакета військової допомоги США.

Джерела CNN стверджують, що про постачання буде оголошено вже цього тижня. Про кількість комплектів, що призначаються Україні, не повідомляється.

Комплекти високоточних бомб, які перетворять існуючі некеровані боєприпаси або «тупі бомби» на високоточні розумні бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions або JDAM. Це обладнання додає до «тупих» боєприпасів плавці та систему точного наведення.

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати нерухомі російські оборонні рубежі чи інші великі об'єкти. Їх треба скидати зі винищувачів.

Українським військовим також необхідно буде знайти спосіб націлювання та запуску JDAM із літаків радянської епохи, як вони це зробили із протирадіолокаційними ракетами HARM американського виробництва. ВПС України адаптували винищувачі МіГ-29 для стрілянини ракетами HARM. Їм доведеться зробити те саме для JDAM.

Комплекти можуть бути пов’язані з бомбами різної ваги та розміру, від 500-фунтової до 2000-фунтової. Потім боєприпаси використовують комбінацію GPS та інерційної системи наведення для точного ураження мети. Додаткова система також може дати бомбі лазерне наведення для ураження мети, що рухається.

За даними Boeing, комплекти, про які вперше повідомила The Washington Post, забезпечують радіус дії бомб приблизно 15 миль (25 км).

За словами одного чиновника, JDAM не несуть серйозного ризику ескалації через їхню відносно невелику дальність дії, аналогічну іншій зброї, наданій США.

Комплекти не дозволять Україні завдати удару вглиб території росії.

Вперше про постачання систем Patriot стало відомо тиждень тому, 13 грудня. Двома днями пізніше джерела розповіли про виділення Україні технології Joint Direct Attack Munition.

Patriot дозволять ефективно перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники, захищаючи міста та енергетичну інфраструктуру від обстрілів.