російський диктатор володимир путін, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n178030-ssha-planuut-ogolosyty-rosiu-derjavou-agresorom-zmi.html

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У США керівництво Конгресу працює над швидким внесенням законопроекту, який засуджує росію як «державу-агресора».

Таке визначення надасть президенту США Джо Байдену нові санкційні повноваження щодо російських чиновників. Про це повідомляє американське видання The Hill з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що законопроект дозволить президенту США накладати санкції на будь-яку особу, яка «несе відповідальність, бере участь або є співучасником» злочину агресії.

Водночас критики законопроекту стверджують, що ці санкційні повноваження є надлишковими, оскільки адміністрація Байдена вже ввела санкції проти російського диктатора володимира путіна та багатьох його соратників і членів сім’ї.

Також критики законопроекту називають його «половинчастою відповіддю» на прохання президента України Володимира Зеленського визнати росію державою-спонсором тероризму і наголошують, що термін «держава-агресор» риторично слабший, ніж спроби засудити росію за вчинення геноциду в Україні

Називаючи росію державою-агресором, відповідальною за кампанії терору проти мирного населення в Україні, ми вже знаємо це, — зазначив у коментарі виданню помічник одного з конгресменів-республіканців, ознайомлений з переговорами. — Нам не потрібне нове позначення для цього, і ми вже використовуємо такі терміни, як геноцид, які є набагато сильнішими.

За інформацією джерел видання, текст відповідного законопроекту наразі перебуває на стадії узгодження між адміністрацією та керівництвом Конгресу.

Джерело: The Hill