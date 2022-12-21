Контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n178034-sbu-pryyshla-z-bezpekovymy-zahodamy-do-monastyrya-upc-mp-na-sumschyni-foto.html

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СБУ спільно з іншими правоохоронними структурами проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП на Сумщині, зокрема у Софронієво-Молченському чоловічому монастирі Різдва Богородиці.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що в межах безпекових заходів правоохоронці за безпосередньої участі представників церкви проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.