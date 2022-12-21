Президенти вийшли до медіа - прес-конференція Байдена та Зеленського

https://racurs.ua/ua/n178054-prezydenty-vyyshly-do-media-pres-konferenciya-baydena-ta-zelenskogo-translyaciya.html

Ракурс

Володимир Зеленський прилетів у США.

Президент України прибув у Вашингтон на зустріч з президентом США Джо Байденом. Зеленський обговорить співпрацю України та Америки, а також виступить перед Конгресом.

Перед приїздом Зеленського до Сполучених штатів Білий дім оголосив про надання Україні системи ППО PATRIOT.

Після особистої зустрічі президенти вийшли до преси.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський неочікувано прибув до США. Він провів закриту зустріч із президентом Джо Байденом та виступить перед членами Конгресу.

Лідери країн обговорять статус росії — Байден хоче запропонувати статус, що не застосовувався до цього. Йдеться лише про «державу-агресора». Зеленський наполягає на статусі «держави-терориста». На думку адміністрації Байдена, якщо визнати росію «державою-терористом», то це ускладнить обмін ув’язненими, доставку гуманітарної допомоги, зернові угоди та переговори про мир.

Перед приземленням літака Зеленського Байден підписав меморандум про виділення Україні пакету військової допомоги на суму до одного мільярда доларів.

Також додатково Пентагон виділить допомогу у сумі 850 млн дол. У цей пакет увійде (нове озброєння, зокрема, системи ППО Patriot.)

Спікер Конгресу Ненсі Пелосі закликала всіх членів палати прийти на виступ Зеленського. Вона сказала, що прийдешня мова «увійде в історію і стане частиною спадщини» і порівняла її з виступом Вінстона Черчілля в 1941 році.