У Німеччині затримали працівника розвідки — шпигував для росії

https://racurs.ua/ua/n178096-u-berlini-zatrymaly-pracivnyka-rozvidky-shpyguvav-dlya-rosiyi.html

Ракурс

Федеральна прокуратура Німеччини затримала співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) за підозрою у державній зраді. Йому інкримінують шпигунство на користь росії.

Громадянина Німеччини Карстена Л. затримали у Берліні. У помешканні та на місці роботи підозрюваного і ще однієї людини провели обшуки.

Співробітника BND підозрюють у тому, що у 2022 році він передав російській спецслужбі отриману під час професійної діяльності інформацію, яка є державною таємницею.

Нині затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше у Службі зовнішньої розвідки Великої Британії заявили, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства в Європі після того, як вислали понад 600 росіян. Ще кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, заарештували.