росія вивела в Чорне море носій «калібрів»

Російські ракети з Чорного моря загрожують Україні, фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n178113-rosiya-vyvela-v-chorne-more-nosiy-kalibriv.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 23 грудня, на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, серед них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить чотири ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом у 72 ракети.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі.

Зазначається, що за тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 273 судна, з них 80 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 182 судна, з них 43 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Крім того, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 20 суден покинули українські порти — на борту у них було майже 800 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування.