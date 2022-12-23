володимир путін, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/ua/n178126-putinu-donosyat-lyshe-tu-informaciu-yaku-vin-hoche-chuty-zmi.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін створив таку структуру влади, за якої йому доносять лише ту інформацію, котру він хоче почути, підживлюючи його прорахунки щодо війни в Україні.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на інсайдерську інформацію.

За інформацією видання, путін нібито щоранку отримує письмовий брифінг про хід вторгнення в Україну. Проте інформація, яка наводиться в цьому документі, ретельно вивіряється, щоб підкреслити успіхи російських військових і зменшити або взагалі замовчати їхні невдачі.

В такий спосіб наближені до путіна особи захищають себе, намагаючись «не засмучувати» диктатора.

Стверджується, що путін давно відмовився від користування інтернетом, побоюючись цифрового стеження, що робить його більш залежним від подібних письмових брифінгів, складених ідеологічно орієнтованими радниками.

За словами людей, знайомих з цим питанням, зведення з поля бою можуть йти до столу путіна кілька днів, в результаті чого вони часто бувають застарілими, — зазначають видання. — Командири фронтів звітують перед федеральною службою безпеки … яка редагує звіти для експертів ради безпеки, котрі передають їх секретарю ради миколі патрушеву — «яструбу», який допоміг переконати путіна вторгнутися в Україну. Він, у свою чергу, передає доповіді путіну.

За словами джерел видання, протягом кількох місяців група російських чиновників, провладних журналістів та аналітиків намагалася особисто донести до путіна інформацію про те, що вторгнення в Україну провалюється.

Так, коли один соціолог зв’язався з офісом путіна з приводу опитування, яке показало нижчу, ніж очікувалося, громадську підтримку незабаром після вторгнення, він отримав відповідь: «володимиру володимировичу (путіну — ред.) не потрібно зараз засмучуватися».

Помилки, що виникли внаслідок цього, призвели до катастрофічного вторгнення росії в Україну — від перших днів, коли путін думав, що його солдатів зустрічатимуть з квітами, до нещодавнього принизливого відведення військ на північному сході і півдні, — наголошує видання. — З часом пан путін, який ніколи не служив в армії, став настільки насторожено ставитися до власної командної структури, що віддавав накази безпосередньо на передову.

Водночас речник путіна дмитро пєсков у коментарі виданню заявив, що в путіна є «кілька каналів отримання інформації» і заяви про те, що він отримує спотворену інформацію, нібито «не відповідають дійсності».