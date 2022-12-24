Заарештований за підозрою у шпигунстві на користь рф німецький розвідник працював у секретному відділі BND

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Заарештований за підозрою у шпигунстві на користь росії співробітник німецької розвідки обіймав керівну посаду в секретному відділі служби BND.

Як повідомляють джерела у силових структурах, заарештований Карстен Л. був старшим співробітником надсекретного відділу технічної розвідки.

Обвинувачений «передавав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, російській розвідці». У Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND) стурбовані, що ця людина може бути не єдиним агентом, пише Bild.

Як повідомляє Focus, Карстен Л. мав доступ до всіх висновків BND, отриманих у ході прослуховування телефонних розмов по всьому світу, а також інформації, що отримується від розвідувальних служб інших країн.

Експерт з міжнародної безпеки, колишній голова керівного штабу в міністерстві оборони ФРН Ніко Ланґе заявив, що шпигунський скандал не став для нього несподіванкою.

Німеччина є найважливішою метою російської таємної «війни» в Європі, — упевнений він.

У середу, 21 грудня, Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) за підозрою у державній зраді. Йому інкримінують шпигунство на користь росії. Громадянина Німеччини Карстена Л. затримали у Берліні. У помешканні та на місці роботи підозрюваного і ще однієї людини провели обшуки.

Співробітника BND підозрюють у тому, що у 2022 році він передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час професійної діяльності. Її зміст є державною таємницею. Tagesschau відзначає, що звинувачення стосовно ймовірного шпигуна серйозні. Федеральна кримінальна поліція заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби в середу.

Розслідуванням керує генпрокурор.

У письмовій заяві директор BND Бруно Каль підкреслив, що в цьому випадку дуже важливі стриманість і розсудливість:

росія відома своєю безпринципністю і готовністю застосовувати насильство, з чим ми повинні рахуватися.

Зважаючи на поточне розслідування, — йдеться далі в письмовій заяві Каля, — Розвідслужба не хоче публічно коментувати подальші подробиці цієї справи.

Занепокоєння полягає в тому, що якщо проміжні результати розслідування в Карлсруе з’являться, Москва зможе здогадатися, яким рівнем ініормації володіє федеральний генеральний прокурор у Карлсруе. «Кожна деталь цього процесу, що оприлюднюється, дає противнику перевагу в його намірах завдати шкоди Німеччині, — заявив Каль

Зауважимо, що вперше керівник західної спецслужби відкрито називає росіян противником.