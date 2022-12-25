Енергетики пообіцяли киянам електроенергію на Різдво. Фото: zt.ua

https://racurs.ua/ua/n178168-energetyky-poobicyaly-kyyanam-elektroenergiu-na-rizdvo.html

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Ситуація з електроенергією у Києві стала трішки кращою.

Мешканцям столиці пообіцяли увімкнути світло на Різдво. Електроенергію на весь день обіцяють подавати мешканцям майже всіх районів. Про це 25 грудня генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва, — зазначив він.

Водночас директор із комунікацій СКМ Наталія Ємченко зазначила, на 100% заживити усі райони Києва не вийде. Однак запевнила, що електрики вистачить усім киянам.

У Києві сьогодні всі райони мають бути біль менш із електрикою. Не на 100%, але за сучасних умов — її має бути достатньо. Принаймні енергетики зробили абсолютно неможливе, практично диво, — написала вона у Facebook.

Нагадаємо, 24 грудня в «Укренерго» заявляли, що найбільш складна ситуація зі світлом спостерігалася в Києві та Київській області та на сході та півдні, бо там окупанти завдали нові артилерійські удари по прифронтових районах, є пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури.

