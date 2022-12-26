Іран "спалився" - генерал заявив про ефективність "шахедів" у війні росії в Україні

https://racurs.ua/ua/n178199-iran-spalyvsya-general-zayavyv-pro-efektyvnist-shahediv-u-viyni-rosiyi-v-ukrayini.html

Ракурс

Іран похвалився «ефективністю» своїх дронів в Україні. Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є «доказом ефективності» іранської зброї.

Про це повідомляє Radio Liberty. Крім того, що багато з цих тверджень можуть бути хибними, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рівень Ісламської Республіки в тому, що стосується дронів, — цитує Багірі іранське агентство «Таснім».

Багері нагадав, що Захід та Україна постійно звинувачують Іран у постачанні росії дронів-камікадзе.

Іран раніше заперечував постачання безпілотників росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві нібито до початку вторгнення.