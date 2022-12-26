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Ракурс
Іран "спалився" - генерал заявив про ефективність "шахедів" у війні росії в Україні

Іран «спалився» — генерал заявив про ефективність «шахедів» у війні росії в Україні

26 гру 2022, 12:07
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Іран похвалився «ефективністю» своїх дронів в Україні. Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є «доказом ефективності» іранської зброї.





Про це повідомляє Radio Liberty.

Крім того, що багато з цих тверджень можуть бути хибними, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рівень Ісламської Республіки в тому, що стосується дронів, — цитує Багірі іранське агентство «Таснім».

Багері нагадав, що Захід та Україна постійно звинувачують Іран у постачанні росії дронів-камікадзе.

Іран раніше заперечував постачання безпілотників росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві нібито до початку вторгнення.

Крім того, Іран може незабаром отримати від росії 24 винищувачі Су-35, які спочатку призначалися для Єгипту. Israelinfo написало, що США вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків.

росія вирішила продати літаки Ірану після того, як держава почала постачати країні-агресору дрони. За даними західних розвідок, підготовка іранських льотчиків на нових машинах триває повним ходом.

Джерело: Ракурс


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