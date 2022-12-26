Росіяни готуються до масованого удару по Україні - в ЗСУ готові до цього

https://racurs.ua/ua/n178202-rosiyany-gotuutsya-do-masovanogo-udaru-po-ukrayini-v-zsu-gotovi-do-cogo.html

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Росіяни готуються до масованого удару по Україні, Сили оборони готові до цього

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє «Укрінформ».

Очевидно, що росіяни до чогось готуються. Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу «Калібр». Пам’ятаємо про те, що в них є таке тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій. Тому, якщо згадати 5 грудня, як вони готувались до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, і піднімали стратегічну, і тактичну авіацію, в принципі все дуже схоже. Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар, — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що напередодні Різдва, 24 грудня, російська армія вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет «Калібр» — у морі їх тепер чотири, загальний залп становить 24 ракети.

Тоді Гуменюк також розповідала, що це може бути як підготовка до чергового ракетного удару, так і просто залякування.