В окупованій Макіївці убили родину ромів, із восьми застрелених четверо - діти

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В окупованій Макіївці Донецької області вночі застрелили вісьмох осіб, троє з них — діти.

Зранку окупаційна поліція повідомила про розкриття по «гарячих слідах» та затримання начебто підозрюваного місцевого мешканця, який просто хотів вкрасти автівку. Але. Це відверта брехня, та окупанти не кажуть купу деталей, — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти не оприлюднюють багато деталей. Радник міського голови наголосив, що вбивство «мало відверто націоналістичний характер», оскільки загинула родина ромської національності. Крім того, всі вбиті мають кульові поранення в голову, завдані з близької відстані.

Публічні джерела в Макіївці, за словами Андрющенка, фактично прямо заявляли, що цей злочин скоїли військові, і припущення, що це були найманці з групи «Вагнера», цілком логічне.

Інцидент стався у Червоногвардійському районі Макіївки. Сім’я ромів було розстріляно з автоматичної зброї.

Так званий голова призначеної росіянами адміністрації Макіївки Владислав Ключаров розповів «Донецькому агентству новин», що вбивство сталося увечері 26 грудня. У місті було оголошено план-перехоплення. З його слів, це був «чистої води грабіж».

Вони втекли на автомобілі сім’ї, яку розстріляли. Там четверо дітей — один рік, десять років та двоє по чотирнадцять — загинули, — зазначив Ключаров.

Пізніше влада фейкової республіки заявила, що затримала трьох раніше судимих місцевих жителів, які зізналися, що вчинили злочин «з корисливих спонукань, з метою розкрадання автомобіля та цінного майна».