СБУ потролило перстені путіна

https://racurs.ua/ua/n178239-sbu-potrolylo-persteni-putina-foto.html

Ракурс

путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні з її символікою. Ще один перстень він залишив собі.

В Службі безпеки України відреагували на цей жест путіна.

Прочитали, що «за порєбріком» один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна й у нас для нього тільки погані новини…

Ці слова в СБУ розмістили разом з фото, на якому українські бійці спостерігають як вдалині горить палаць Саурона — героя романів Толкіна.

Нагадаємо, що путін напередодні Нового року подарував президентам неформального саміту країн СНД вісім золотих каблучок. Дев’яту він залишив собі.

Це дуже нагадує епізод з «Володаря перснів», коли темний некромант Саурон дарував персні правителям дев’яти королівств людей. Усі вони стали його безсмертними рабами — назгулами. Цікаво, що армія Саурона переважно складалася з орків, як і армія путіна.

За Толкіним, дев’ять кілець були подаровані «людям, які найбільше жадали влади» і зрештою вони стали назгулами — привидами, які служили Саурону, головному антагоністу твору.

На каблучках від путіна вигравіювана символіка СНД та напис «С Новым годом 2023». На кожній каблучці також є напис «россия».