Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Фото: Telegram-канал «Железный нардеп»

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Володимир Зеленський, президент України, 28 грудня виступив у Верховній Раді зі зверненням.

Виступ глави держави тривав майже годину. Український лідер пообіцяв, український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивнішим, а відбудову України назвав найбільшим економічним проєктом Європи. Про це повідомила партія «Слуга народу» у Telegram.

Зеленський висловив упевненість, що українці переживуть цю зиму, а нальоти російських «шахедів» не допоможуть ворогу. Мета українців — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в зараз у полоні. З початку війни вдалося повернути 1 тис. 456 громадян.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться рф. Саме Україна об'єднала ЄС, — наголосив президент.

Глава держави пообіцяв, що український військово-промисловий комплекс буде одним з більш прогресивніших, а в 2022 році на оборону було спрямовано понад 1,2 трлн грн. Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Український лідер висловив упевненість, що Україна стане лідером у побудові «зеленої енергетики» й розвиватиме власну атомну генерацію. Відбудова України, за його словами, буде найбільшим економічним проектом Європи. Також влада у майбутньому буде відновлювати «нормальність життя» на території Донбасу та Криму.

Зеленський під час свого виступу пообіцяв завершити тотальну цифровізацію всіх державних послуг, а наявну податкову систему — покращити.

У зверненні також йшлося, що Київ розвиватиме відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. До ініціативи Grain from Ukraine вже приєдналися 30 держав-донорів.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу, — зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що Україні потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити). Крім того, має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів.

За інформацією ВВС, звернення Зеленського відбувалось у закритому режимі, його відкладали на півтори години через повітряну тривогу. На засіданні були присутні уряд у повному складі, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати та родини загиблих військових. Після виступу також відбулося нагородження військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 грудня вручив командиру батареї РСЗВ «Хаймарс» відзнаку, отриману ним від президента США Джо Байдена.

Джерело: ВВС