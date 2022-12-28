Трофейна російська БМП-3. Фото: armyfm.com.ua

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Трофейна техніка, яку захопила українська армія у ворога, стає у пригоді на фронті.

Зокрема, батальйон розвідки «Скала» використовує колишню російську БМП-3 для обстрілів ворожих позицій. Бойова машина піхоти нищить загарбників на Бахмутському напрямку. Про це 28 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Зазначається, що щодня військові виїжджають на позиції та завдають вогневого ураження противнику. Розвідникам доводиться коригувати роботу трофейної БМП, бо стріляє вона на відстань до 4 км й робить це досить кучно.

Кожен снаряд повинен влучати в ціль і завдавати максимальних втрат ворогу, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, БМП-3 — призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення мобільності, озброєності та захищеності військовослужбовців на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій із танками у бою.

Бронемашина озброєна гарматою калібру 100 мм, пусковою установкою 2А70 з автоматичною гарматою калібру 30 мм та кулеметом ПКТМ калібру 7,62.

Нагадаємо, днями під час боїв у лісах під Кремінною в Луганській області українські бійці захопили новий російський танк, який візуально схожий на новий Т-90. Російська пропаганда називає цей танк однією з найновіших розробок армії рф.