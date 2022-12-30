Віруси мутують - Кремль пояснив, чому путін відмовляється спілкуватися з медіа

https://racurs.ua/ua/n178351-virusy-mutuut-kreml-poyasnyv-chomu-putin-vidmovlyaietsya-blyzko-spilkuvatysya-z-media.html

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Під кінець року кремлівський бункерний коротун володимир путін дедалі більше ізолюється від людей. У Кремлі пояснили, чому російський президент відмовляється спілкуватися із журналістами на близькій дистанції.

Спікер Кремля дмитро пєсков 30 грудня заявив, що у росії відбуваються «процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів», а здоров' я президента — це «питання державної безпеки».

Тому путін навряд чи найближчим часом спілкуватиметься з журналістами кремлівського пулу в такому ж форматі, як до пандемії коронавірусу.

Чесно кажучи, навряд чи воно [спілкування президента зі співробітниками ЗМІ] буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії в найближчій перспективі, — сказав представник Кремля, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

пєсков зазначив, що відбуваються «процес мутації [коронавірусу] та сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу», тому ті, хто відповідає за безпеку та здоров’я путіна, повинні «вживати запобіжних заходів».

У таких умовах здоров’я президента — це питання державної безпеки. Тому очікувати, що скоро буде як раніше, було б хибним. Відповім: не буде, — додав представник Кремля.

22 грудня до президента рф привели на прес-конференцію журналістам кремлівського пулу. Зайшовши до зали, путін звернув увагу на значну дистанцію між ним та співробітниками ЗМІ. Він запропонував «підійти ближче», але пєсков наполягав на тому, щоб журналісти не переміщалися, пояснивши це «технічними умовами для забезпечення кращої передачі звуку».

2020 року «пряма лінія» лінія з путіним не відбулася через ковід. 2021-го її провели, попри те, що поширення вірусу продовжилося. Велика прес-конференція 2020 року відбулася в резиденції Путіна в Ново-Огарьові. Перед цим журналістів відправили на двотижневий карантин.

Крім того, «епідеміологічні обмеження» не заважали президенту рф зустрічатися з представниками інших держав. 19 грудня Путін вирушив із візитом до Мінська, а 26 грудня провів неформальний саміт СНД у Санкт-Петербурзі.

У 2022 році, під час війни росії з Україною, путін скасував багато традиційних форматів своїх виступів. Не відбулася його «пряма лінія» з жителями рф, яка зазвичай проводилася влітку, та підсумкова прес-конференція, яка щорічно проходила у грудні. Також президент не став звертатися з посланням до Федеральних зборів, хоча робити це щорічно його зобов’язує закон.